رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:54 م
عادل عثمان
عادل عثمان
حسام فهمي
طباعة
تابع عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية العامة، والثانوية الفنية، والمرحلة الابتدائية، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية بمدارس المحافظة.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير الامتحان المجمع للصف الرابع الابتدائي بمدرسة كفر البطيخ الحديثة كما تفقد مدرسة طلائع النصر الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية، للتأكد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الامنة بفصول اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام.

وأثنى "عثمان" على نظافة المدارس وتنظيم دخول وجلوس الطلاب داخل اللجان معربا عن شكره وتقديره لضياء الجوهري، مدير مدرسة كفر البطيخ الحديثة، ولميرفت زيدان، مديرة مدرسة طلائع النصر الابتدائية والعاملين بالمدرستين لجهودهم أثناء انعقاد الامتحانات.

و أكد أن طلاب الصف الثاني الثانوي العام يؤدون، اليوم، امتحاني مادتي اللغة العربية، والتفاضل والتكامل إليكترونيات بإجمالي عدد 10825 طالبا، ويؤدى طلبة المنازل الامتحان ورقيا بإجمالي عدد 413 طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية،مضيفا أنه لم ترد للغرفة أي شكاوى وتسير إجراءات الامتحانات وفق إجراءات آمنة ومنضبطة.

موضوعات متعلقة

ضبط 4 بينهم سيدتان أثناء ممارستهم الدعارة بالغردقة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

الصور

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

image description

10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل طلابها لاستئناف الدراسة بإجراءات احترازية مشددة

image description

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

وزير التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

برعاية السيدة انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس» بالنمسا

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى.. تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

«كيان» تتعاقد مع يوسف زيدان لإصدار كتبه

«الكتابة فى زمن الوباء» محاضرة لوجدى الكومى عبر «زووم»