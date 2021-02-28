10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

تابع عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية العامة، والثانوية الفنية، والمرحلة الابتدائية، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية بمدارس المحافظة.وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير الامتحان المجمع للصف الرابع الابتدائي بمدرسة كفر البطيخ الحديثة كما تفقد مدرسة طلائع النصر الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية، للتأكد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الامنة بفصول اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام.وأثنى "عثمان" على نظافة المدارس وتنظيم دخول وجلوس الطلاب داخل اللجان معربا عن شكره وتقديره لضياء الجوهري، مدير مدرسة كفر البطيخ الحديثة، ولميرفت زيدان، مديرة مدرسة طلائع النصر الابتدائية والعاملين بالمدرستين لجهودهم أثناء انعقاد الامتحانات.و أكد أن طلاب الصف الثاني الثانوي العام يؤدون، اليوم، امتحاني مادتي اللغة العربية، والتفاضل والتكامل إليكترونيات بإجمالي عدد 10825 طالبا، ويؤدى طلبة المنازل الامتحان ورقيا بإجمالي عدد 413 طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية،مضيفا أنه لم ترد للغرفة أي شكاوى وتسير إجراءات الامتحانات وفق إجراءات آمنة ومنضبطة.