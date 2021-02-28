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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تستقبل طلابها لاستئناف الدراسة بإجراءات احترازية مشددة

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:54 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط - محمد أبو شادي:
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استقبلت جامعة أسيوط أبنائها الطلاب من مختلف الكليات، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة علي الطلاب والعاملين، وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، أن كافة بوابات الجامعة شهدت تشديدا صارما للإجراءات الاحترازية منذ عبور الطلاب للحرم الجامعي، قد تضمنت مراجعة التزام الأفراد بارتداء الكمامات، ورش مطهرات الأيدي، وقياس درجة الحرارة، مع وضع علامات توضع خط سير الطلاب مع الحفاظ على مسافات التباعد بينهم، مشيرا إلى أن الأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الثاني، مخصصة لإجراء امتحانات الكليات المرجأة من الفصل الدراسي الأول.

من جانبه كشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الساعات الأولى لدخول الطلاب تمت في انتظام ويسر في عملية تدفق الطلاب إلى داخل الجامعة، مضيفًا ان مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، والتي شهدت لأول مرة استخدام أجهزة تعقيم أيدى آلية من تصميم فريق طلابي من أبناء كلية الهندسة وتم تنفذيها بوحدة المشروعات الابتكارية برعاية الشباب والتي تعمل بصورة أوتوماتكية عبر أجهزة استشعار لرش المطهرات واللتر الواحد يكفى لتطهير أيادى ألف طالب

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الإجراءات الاحترازية تتم تحت إشراف وتواجد أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية من أعضاء هيئة التدريس وبتعاون من اتحاد طلاب الجامعة الذي أطلق مبادرة تطوعية تحت عنوان "اطمن معانا"، والتي تضم 100 طالب من مختلف الكليات وذلك لمتابعة قياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع الكمامات، ورش المطهرات وذلك بتنسيق متكامل بين أفراد المبادرة تحت قيادة الطالب عبد الرحمن صفوت، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه لطالب أحمد عصام الدين.

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