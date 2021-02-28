أباظة يثمن البيان السعودي الرافض للتقرير الأمريكي بشأن «خاشقجي»

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، البيان الذي أصدرته الخارجية السعودية والذي تضمن رفضًا لاستنتاجات تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدًا أن القضاء السعودى وحده هو صاحب الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالقضية.وقال أباظة، في بيان، إن المملكة العربية السعودية أعلنت جميع الحقائق بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن عائلة "خاشقجي" شكرت السلطات السعودية على ما اتخذته من إجراءات تتفق تمامًا مع ما اتخذته السلطات القضائية السعودية.وأضاف النائب، أن أي جهة سواء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو غيرها ليست جهة حُكم أو قرار، مطالبًا بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان تحت أي مسمى.