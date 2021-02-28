إعادة إقامة أسواق المواشي في مراكز ومدن الغربية 11 مارس

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إعادة تشغيل وإقامة أسواق المواشي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بداية من 11 مارس المقبل، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للمترددين عليها.كما قرر محافظ الغربية، استمرار منع إقامة الأسواق اليومية العمومية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، لمدة شهر ثالث على التوالي وذلك حتى نهاية مارس القادم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.وكان المحافظ، قد أصدر قرارا في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بحظر إقامة الأسواق العمومية والماشية لمدة شهر ثم قام بتجديدها لشهر ثان وبعد انتهاء المدة، أصدر قراره المتقدم، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال منع تجمعات المواطنين والاختلاط والتكدس بالأسواق.