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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:50 م
انطلاق الحملة القومية
انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال
مصطفى دياب
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شهد اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من مركز طب الاسرة بحي السلام، وذلك برفقة الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتفقد محافظ الإسماعيلية مركز طب الاسرة السلام، لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لها، وأشاد بالخدمات المقدمة، وأثنى على فريق العمل بالمركز، داعما لهم بعبارات التشجيع.

وحرص المسؤولون علي توزيع البالونات والألعاب على الأطفال اثناء التطعيم، لإزالة الرهبة أو الخوف من جانبهم، وتشمل الحملة الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، ولمدة اربع أيام.

من جهته، أعلن وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، في تصريحات صحفية، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بفرق ثابتة في المراكز الطبية، ووحدات طب الاسرة، ومكاتب الصحة، وفرق متنقلة من شقة إلى شقة بداية من اليوم، ولمدة 4 أيام من الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرا يوميا،

من جهتها أكدت الدكتورة نسرين يوسف، مدير الطب الوقائي بمحافظة الإسماعيلية، أن الطعم آمن ولا يوجد له اثار جانبية.

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