أسماء أعضاء اللجنة العليا لشئون جائزة الدولة للمبدع الصغير
الأحد 28/فبراير/2021 - 01:04 م
جمال الشرقاويطباعة
كشفت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالمسرح الصغير بدار الأوبرا، عن أسماء اللجنة العليا لجائزة المبدع الصغير.
وفيما يلي نستعرض أعضاء اللجنة العليا التي تم تشكيلها لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، وتضم:
ــ الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة ــ رئيسًا
ــ الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ــ عضوًا
ــ الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة ــ عضوًا
ــ الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية ــ عضوًا
ــ الكاتب محمد عبدالحافظ، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل ــ عضوًا
ــ المستشار محمد الموافي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة ــ عضوًا
ــ الدكتورة رشيدة الشافعى ــ عضوًا
ــ المهندس زياد عبدالتواب ــ عضوًا
ــ الكاتبة الدكتورة فاطمة المعدول ـ عضوًا
ــ الفنان التشكيلي محمد عبلة ـ عضوًا
ــ الدكتور محمد المنسي قنديل ــ عضوًا
ــ الكاتب يعقوب الشاروني ــ عضوًا
ــ أحمد السيد - أمين عام الجائزة
ويهدف القانون رقم 204 لسنة 2020 لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة، وذلك من خلال جائزة تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون.
وفيما يلي نستعرض أعضاء اللجنة العليا التي تم تشكيلها لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، وتضم:
ــ الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة ــ رئيسًا
ــ الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ــ عضوًا
ــ الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة ــ عضوًا
ــ الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية ــ عضوًا
ــ الكاتب محمد عبدالحافظ، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل ــ عضوًا
ــ المستشار محمد الموافي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة ــ عضوًا
ــ الدكتورة رشيدة الشافعى ــ عضوًا
ــ المهندس زياد عبدالتواب ــ عضوًا
ــ الكاتبة الدكتورة فاطمة المعدول ـ عضوًا
ــ الفنان التشكيلي محمد عبلة ـ عضوًا
ــ الدكتور محمد المنسي قنديل ــ عضوًا
ــ الكاتب يعقوب الشاروني ــ عضوًا
ــ أحمد السيد - أمين عام الجائزة
ويهدف القانون رقم 204 لسنة 2020 لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة، وذلك من خلال جائزة تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون.