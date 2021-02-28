أسماء أعضاء اللجنة العليا لشئون جائزة الدولة للمبدع الصغير

كشفت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالمسرح الصغير بدار الأوبرا، عن أسماء اللجنة العليا لجائزة المبدع الصغير.وفيما يلي نستعرض أعضاء اللجنة العليا التي تم تشكيلها لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، وتضم:ــ الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة ــ رئيسًاــ الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ــ عضوًاــ الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة ــ عضوًاــ الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية ــ عضوًاــ الكاتب محمد عبدالحافظ، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل ــ عضوًاــ المستشار محمد الموافي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة ــ عضوًاــ الدكتورة رشيدة الشافعى ــ عضوًاــ المهندس زياد عبدالتواب ــ عضوًاــ الكاتبة الدكتورة فاطمة المعدول ـ عضوًاــ الفنان التشكيلي محمد عبلة ـ عضوًاــ الدكتور محمد المنسي قنديل ــ عضوًاــ الكاتب يعقوب الشاروني ــ عضوًاــ أحمد السيد - أمين عام الجائزةويهدف القانون رقم 204 لسنة 2020 لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة، وذلك من خلال جائزة تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون.