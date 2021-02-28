المنوفية تودع شهيد الواجب العقيد أحمد عبد المحسن الدسوقي (صور)

تقدم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية الجنازة العسكرية لشهيد القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد عبد المحسن السيد الدسوقي، والذى استشهد إثر عملية إرهابية أثناء تأدية عمله بسيناء، وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.انطلقت الجنازة العسكرية من مسقط رأس الشهيد بقرية أبنهس بقويسنا وسط جمع من الأهالي مرددين هتافات معادية للإرهاب منها "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح ".وقدم محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء والمضي نحو بناء وطننا الغالى.وأكد المحافظ حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين والتواصل الدائم معهم لتلبية مطالبهم، مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية.جدير بالذكر أن الشهيد العقيد أحمد عبد المحسن السيد الدسوقي، يبلغ من العمر 47 عامًا متزوج من طبيبة، ولديه ثلاثة أبناء (مؤمن 15 عاما وملك 13 عاما ومحمد 4 سنوات)، ووالده بالمعاش ويشهد أهالي قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.