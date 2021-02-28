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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الباسوسي» يفتتح نادي سينما بورسعيد (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:48 م
الباسوسي
الباسوسي
حسن أمين
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افتتح السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، نادي سينما بورسعيد الذي أقيم بالتعاون مع محافظه بورسعيد، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، جاء ذلك في إطار سعي المركز القومي للسينما للاهتمام بنشر الثقافة السينمائية بمختلف محافظات مصر، وإيمانا من المركز بضرورة دعم الشباب السينمائيين من خلال عرض أفلامهم للجمهور.

وقال رئيس المركز القومي للسينما، إن اختيار إقامة النادي بمحافظة بورسعيد، جاء تزامنا مع اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية هذا العام 2021، وتم إفتاح الفعاليات بعرض الفيلم التسجيلي القصير "آخر من يغادر ريو" للمخرج أسامة عياد، والفيلم الروائي "مستكة وريحان" للمخرجة دينا عبدالسلام.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر، مع مخرجي الفيلمين للمناقشة مع الجمهور.

جدير بالذكر أن نادي "سينما بورسعيد " يشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر، وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

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