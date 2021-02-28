ضياء رشوان ينتظر صدور قرار انتخابات «الصحفيين» داخل مجلس الدولة (صور)

وصل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي، منذ بدء الجلسة الخاصة بنظر دعويي وقف انتخابات نقابة الصحفيين، منتظرًا بقاعة القضاء الإدارى لحين صدور القرار.ورفعت المحكمة الجلسة، ويتداول القضاة بغرفة المداولة، في انتظار صدور حكم في الشق المستعجل للدعاوى.وذكرت إحدى الدعاوى، والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق في شارع عبدالخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.