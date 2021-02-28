أول تحرك برلماني بشأن انتشار المطبات الصناعية العشوائية بالطرق

تقدم النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، ونائب رئيس الحزب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة إنتشار المطبات الصناعية "العشوائية" بمعظم الطرق متوسطة السرعة والسريعة، مؤكدًا أن ما يحدث على أرض الواقع كارثة بكل المقاييس، خاصة وأن المواصفات والمعايير االسليمة لإنشاء المطبات الصناعية التي تتم بواسطة الجهات التفيذية المعنية توجب ألا يتعدى عرض المطب عن ثلاثة امتار ونص المتر، كما ينبغي ألا يتجاوز إرتفاعها عن أربعة عشر سم.وأكد الفيومي، خلال طلب الإحاطة، أن مايحدث في بعض الأماكن والأحياء الشعبية أو القرى الريفية من ارتفاع وعرض يساوي "ضعف" الأرقام السابق إجمالها، يُعد أزمة لا تهدد فقط الحالة الفنية والهيكلية للمركبات بل تتسبب في الكثير من الحوادث التي تقع على الطرق.وأشار ممثل الهيئة البرلمانية بحزب الحرية، إلى انتشار المطبات الصناعية على الطرق السريعة ومتوسطة السرعة ومن ضمنها على سبيل المثال البسيط لا الحصر "طريق كورنيش المعادي" بمحافظة القاهرة، حيث يعاني ذلك الطريق من انتشار تلك المطبات بشكل كثيف على مسافات متقاربة وضيقة للغاية من بعضها البعض.وطالب نائب حزب الحرية، الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل وقف إنشاء مثل تلك المطبات العشوائية الكارثية تفاديًا لأي أضرار قد تقع سواء على صحة السادة قائدي المركبات أو على المركبات ذاتها.