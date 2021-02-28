محمد ثروت مجنون في «بين السما والأرض»

يواصل الفنان الكوميدي محمد ثروت تصوير أحداث دوره في مسلسل "بين السما والأرض"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وانتهى ثروت من تصوير 40% من مشاهده بالعمل، حيث يجسد دور المجنون في الأسانسير، وهو الدور الذي سبق وأن قدمه الفنان الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم.مسلسل "بين السماء والأرض" سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، محمد لطفي، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين."بين السماء والأرض" سبق وتم تقديمها في السينما عام 1959 خلال فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته عدد كبير من النجوم منهم هند رستم، محمود المليجي، عبد المنعم إبراهيم، عبد السلام النابلسى وكان من إخراج صلاح أبو سيف، ودارت أحداثه في لوكيشن واحد، حيث يُسجن مجموعة من الأفراد في أسانسير، ويتبين خلال الأحداث مهنهم وطموحاتهم وأيضًا مشكلاتهم.