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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشورى السعودي»: التقرير الأمريكي حول «خاشقجي» يتضمن اتهامات لا أساس لها

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:44 م
الدكتور عبدالله
الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ،
نيفين أشرف
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أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عن رفض واستنكار المجلس الشديدين تجاه ما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به مؤخرًا بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وقال «آل شيخ» في بيان له اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن «ما تضمنه التقرير الأمريكي من استنتاجات مسيئة واتهامات للمملكة وقيادتها، لا أساس لها من الصحة ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال».

وأكد «رفض مجلس الشورى القاطع لأي محاولة تهدف للمساس بسيادة المملكة وقيادتها أو التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال»، مشددًا على أن «الشعب يرفض بشدة التعرض للمملكة وقيادتها أو النيل من دورها ومكانتها».

وأوضح رئيس مجلس الشورى السعودي، أن المملكة وعبر جهاتها المختصة في هذه القضية أدانت في حينه الجريمة النكراء التي شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها على يد مجموعة تجاوزت الأنظمة كافة، حيث اتُخذ بحقهم كل الإجراءات القضائية اللازمة لتقديمهم للعدالة وصدرت بحقهم أحكامًا قضائية نهائية، في تأكيد واضح على استقلالية القضاء السعودي وعدالته وشفافيته ونزاهته، وحرصه على قيمة الإنسان وروحه.

وأكد آل الشيخ، تأييد مجلس الشورى التام لما صدر عن وزارة الخارجية السعودية حول ما ورد في التقرير، وما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها، مشيرًا إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ماضية في دورها المحوري وبثقلها العربي والإسلامي في دعم ثقافة الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن والسلم وبذل الجهود الخيرة.

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