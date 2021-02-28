250 شخصًا يتظاهرون احتجاجا على تجمع انتخابي بألمانيا

تظاهر أكثر من 250 شخصا في مدينة زنتفنبرج شرقي ألمانيا اليوم الأحد احتجاجا على تجمع انتخابيلرابطتين محليتين تابعتين لحزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية براندنبورج لاختيار مرشحين مباشرين لانتخابات البرلمان الاتحادي المقررة في سبتمبر المقبل.وكان من المفترض أن تجري الرابطتان الاقتراع لاختيار المرشحين قبل ظهر اليوم.وكان تحالف "زنفتنبرج الديمقراطية" يسعى بهذا الاحتجاج بالأساس إلى الإعراب عن اعتراضه على ترشح محتمل للسياسي اندرياس كالبيتس، عضو برلمان الولاية، الذي تم استبعاده من الحزب، وذلك قبل أن يعلن الأخير تنازله عن الترشح للبرلمان الاتحادي أمس السبت.