«زراعة الشرقية» تنفذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول بنجر السكر

أعلن المهندس علي لاشين، وكيل وزاره الزراعة بالشرقية، تنفيذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول بنجر السكر بقرية "شنيط الحرابوة" التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، للحديث عن أهم العمليات التي تتم أثناء الحصاد وتعريف المزراعين بمخاطر الحصاد قبل ميعاد نضج المحصول وضرورة التواصل والترتيب مع مندوب المصنع قبل التقليع لتفادي مشاكل نقل المحصول، لافتا إلى أن بنجر السكر يدخل في صناعة السكر وتستخدم جذوره كأعلاف للحيوان.وأوضح لاشين، أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، بحضور مهندسي الإرشاد الزراعي بالمديرية والإدارات الزراعية بهدف توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر للزراعات، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية.