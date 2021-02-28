انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالدقهلية

انطلقت صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الدقهلية ولمدة 4 أيام، حيث جرى تدشين الحملة بمقر وحدة طب الأسرة بـ"قولونجيل" بالمنصورة، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة.وقال مكي، إن تنفيذ الحملة القومية يأتي بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال وأن تظل مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مضيفا أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من عمر يوم واحد حتى 5 سنوات.وأضاف، أن التطعيم يتم من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة، ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة، ومتحركة من شقة إلى شقة، بإجمالي 6200 عضو من الفرق الطبية.