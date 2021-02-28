بنك اليابانى يوقف أجهزة صراف آلى تبتلع بطاقات العملاء

أوقف بنك ميزوهو الياباني عمل بعض أجهزة الصراف الآلي اليوم الأحد، بعدما ابتلعت البطاقات ودفاتر الحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء.وأعلنت الوحدة المصرفية الرئيسية التابعة لمجموعة ميزوهو المالية عن الأمر على موقعها الإلكتروني.وقال ثالث أكبر بنوك اليابان من حيث الأصول، والذي له تاريخ من مشاكل الأنظمة الإلكترونية يرجع إلى أكثر من عشر سنوات مضت، "بسبب عطل في النظام، أُوقفت خدمة أجهزة الصراف الآلي في بعض فروعنا."بالنسبة للعملاء الذين سُحبت منهم البطاقات ودفاتر الحسابات وغيرها، سنبلغكم ونعيدها إليكم في وقت لاحق".وتوقف أجهزة الصراف الآلي عن العمل مشكلة كبيرة في اليابان التي يفضل سكانها استخدام النقود السائلة، ولم يبدأ استخدام الوسائل الإلكترونية ينمو بقوة إلا في الآونة الأخيرة.