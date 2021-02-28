كيف تعالج «الديرما بن» مشاكل البشرة

تعاني الكثير من السيدات من بعض مشاكل البشرة التي قد لا تجد لها علاج بسهولة بالطرق والعلاجات التقليدية، ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت الديرما بن التي تعمل على علاج الكثير من مشاكل البشرة.تقول أميرة العابدي، أخصائية الجلدية والتجميل، إن الديرما بن هو جهاز صغير يتكون من مجموعة إبر دقيقة وصغيرة جدا تُستخدم على الوجه لعمل حُفر وندبات على سطح البشرة لتُحفزها لإنتاج مزيد من الكولاجين لعلاج ترهل الجلد وإصلاح هذه الندوب.وأضافت: أن وظيفة الديرما بن هى عمل جروح وخدوش في البشرة لتفتيح المسام المسدودة لفترة مُعينة، فتبدأ البشرة في إنتاج خلايا جديدة وتنشيط الدورة الدموية في محاولة منها لإصلاح هذه الخدوش والجروح، وبالتالي تُصبح البشرة أكثر نضارة وحيوية من جديد.وأوضحت: أن الديرما بن تستخدم لعلاج الكثير من مشاكل البشرة وليس فقط بشرة الوجه بل أماكن متفرقة في الجسم أيضا، حيث تستخدم للتخلص من ترهلات البشرة والتجاعيد وعلامات تقدم العُمر وذلك بأنها تُساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين وهما العنصران المسؤولان عن تجديد خلايا البشرة ومرونتها والحفاظ على شبابها، بالإضافة لتحسين الدورة الدموية وزيادة الأوكسجين في الخلايا.تابعت: أنه مع استخدام الديرما بن يوضع على البشرة حمض الهيالورنيك أسيد أو أي مُرطب أو سيروم لترطيب وتغذية بشرتك، فالوخز بإبر الديرما بن يجعل المسام مفتوحة لفترة مُعينة مما يسمح بتغلغل أي مُرطب للطبقات الداخلية للجلد.