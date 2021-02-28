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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«إسكان مهندسين الإسكندرية» تنتهى من إنارة مدينة النقابة ببرج العرب

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:33 م
مدينة النقابة ببرج
مدينة النقابة ببرج العرب
هبه عويضه
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أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الإسكان والمشروعات الهندسية برئاسة المهندس الاستشارى السيد حسن، عن الانتهاء من إنارة مدينة برج العرب بالكامل من خلال أعمدة إنارة باستخدام الإضاءات الموفرة للطاقة، تنفيذا لرغبات المهندسين بعد ورود شكاوى عديده بعدم إنارة العديد من الأماكن داخل مدينة المهندسين في برج العرب.


وقال المهندس السيد حسن، رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن عملية الإنارة كانت على مرحلتين تضمنت المرحلة الأولى الدفع ب40 عامود إنارة تم توزيعهم على المدينة وهى عواميد كاملة باستخدام إضاءه "الليد" الموفرة للطاقة 200 وات بارتفاع 10.5 متر بتكلفة قدرها 345100 جنيها.

وأضاف أن المرحلة الثانية تضمنت إسناد الإنارة لشركة من خلال مناقصة، وتم صيانة ورفع كفاءه الأعمدة وتركيب أعمدة جديدة في عدد من الأماكن وتركيبها باستراتيجية محددة لتحقيق إضاءه عالية، موضحا أن المرحلة الثانية بتاريخ 15 فبراير 2021 لأعمال قطع غيار وصيانة 68 كشاف إضاءه لمبة صوديوم لا تعمل بتكلفة 49592.2 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة على المقاولات وكافة الضرائب والرسوم الأخرى، وانتهت أعمال التوريد والتركيب بالكامل بتاريخ 26 فبراير الجاري.

وأكد على انتهاء أزمة الإنارة داخل المدينة بعد ورود شكاوى بوجود ظلام فى عدد من الأماكن منها البوابات الرئيسية وطريق المسجد، ما كان يشكل خطورة على سكان المدينة واستجابة من لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية تم إنارة المدينة بالكامل، في إطار تطوير المدينة وتجميلها.

كما أكد رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية أن هناك خطة تم تنفيذها لتطوير مدينة برج العرب بالإسكندرية ورفع كفاءه الخدمات داخل المدينة تنفيذا لرغبات المهندسين.

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