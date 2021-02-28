7798 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

سجلت السلطات في التشيك اليوم الأحد، 7798 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن الأعداد الجديدة تمثل زيادة بحوالي ألف حالة عن التي سجلت في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي.ووصل إجمالي المصابين التي سجلت في البلاد منذ بداية الأزمة إلى مليون و235 ألفا و480 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 20 ألف حالة.