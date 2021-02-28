وكيل تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات «تانية ثانوى» و«رابعة ابتدائى»

تفقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الأحد، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢١٢٠٢٠ لمدارس إدارة شرق التعليمية.وتضمنت الجولة مدرسة السيدة خديجة التابعة لمدارس ٣٠ يونيو، ومدرسة البحر الصغير الابتدائية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه.وشدد وكيل الوزارة خلال الجولة على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان للطلبة للتمكن من أداء الامتحان في جو مناسب.كما اطمئن على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا ومراعاة التباعد وترك مسافات كافية بين الطلبة مع التزامهم بارتداء الكمامات ومصادر التهوية داخل الفصول حرصا على سلامتهم، وأوصى بضرورة التعقيم والتطهير الدائم قبل وبعد الامتحان.وأكد وكيل الوزارة إن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة لحل وإزالة أى صعوبات باللجان والعمل على حلها فورًا كما إن غرفة العمليات على تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد المشكلات والعمل على حلها فورا.