بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية

أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، شارة بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تبدأ من اليوم، وتستمر حتي يوم الأربعاء 3 مارس، ولمدة 4 أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام.أوضح محافظ الشرقية، في بيان، أن الحملة تستهدف تطعيم 1195490 طفلًا، من خلال 2401 فريق طبي ثابت ومتحرك، مشيرًا إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان.وشدد على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء الحملة، حفاظًا علي صحة وسلامة الأطقم الطبية المشاركة والأطفال المستهدفين من الحملة، لافتًا إلى أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.