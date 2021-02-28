«المصريين الأحرار» ينجح في تحقيق مقترح إنشاء خطط جوي «كندا-القاهرة»

نجح حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، في تحقيق مقترح المقدم منه بشأن إنشاء خطوط جوية "مونتريال كندا-القاهرة" بعد تواصل استمر قرابة عام ونصف مع شركة "آير كندا" وفتح قنوات تواصل بينها والسفارة المصرية.وجاء ذلك بتنسيق من المهندس أمير رؤوف، مندوب حزب المصريين الأحرار بكندا، واستطاع في نوفمبر 2019 تنظيم لقاء مشترك بين ممثلي شركة الطيران الكندى والسفارة المصرية في حضور ممثل المصريين الأحرار.وقال أمير رؤوف، إن الحزب تقدم بالمقترح وتبني الفكرة لخدمة الحراك السياحى المصرى وفتح آفاق تعاون بين الطيران الوطنى الكندى ونظيره المصرى، لا سيما بإن مصر بوابة أفريقيا ولذا فإن وجود خط مباشر لها يخدم السياحة وتحرك المسافرين لكافة الدور الإفريقية.وأضاف مندوب حزب المصريين الأحرار بكندا، أن شركة آير كندا بدأت الإعلان عن خط الطيران الجديد وسيبدأ العمل خلال الفترة الصيفية تجريبيا ومنها للعمل طوال العام، ومقرر انطلاق أول الرحلات 17 يونيو وتستمر الرحلات حتى أكتوبر المقبل.وأعرب عن سعادته لتحقيق المقترح ونجاح المساعي التى استمرت قرابة العامين من الدراسة والبحث لحين دخولها حيث التنفيذ، متمنيًا أن تستقر الأحوال العالمية جراء جائحة كورونا وألا تؤثر على مواعيد الانطلاق لخط الطيران الجديد.