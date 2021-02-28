رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» ينجح في تحقيق مقترح إنشاء خطط جوي «كندا-القاهرة»

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:33 م
المهندس أمير رؤوف
المهندس أمير رؤوف
عائشة حسن
طباعة
نجح حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، في تحقيق مقترح المقدم منه بشأن إنشاء خطوط جوية "مونتريال كندا-القاهرة" بعد تواصل استمر قرابة عام ونصف مع شركة "آير كندا" وفتح قنوات تواصل بينها والسفارة المصرية.

وجاء ذلك بتنسيق من المهندس أمير رؤوف، مندوب حزب المصريين الأحرار بكندا، واستطاع في نوفمبر 2019 تنظيم لقاء مشترك بين ممثلي شركة الطيران الكندى والسفارة المصرية في حضور ممثل المصريين الأحرار.

وقال أمير رؤوف، إن الحزب تقدم بالمقترح وتبني الفكرة لخدمة الحراك السياحى المصرى وفتح آفاق تعاون بين الطيران الوطنى الكندى ونظيره المصرى، لا سيما بإن مصر بوابة أفريقيا ولذا فإن وجود خط مباشر لها يخدم السياحة وتحرك المسافرين لكافة الدور الإفريقية.

وأضاف مندوب حزب المصريين الأحرار بكندا، أن شركة آير كندا بدأت الإعلان عن خط الطيران الجديد وسيبدأ العمل خلال الفترة الصيفية تجريبيا ومنها للعمل طوال العام، ومقرر انطلاق أول الرحلات 17 يونيو وتستمر الرحلات حتى أكتوبر المقبل.

وأعرب عن سعادته لتحقيق المقترح ونجاح المساعي التى استمرت قرابة العامين من الدراسة والبحث لحين دخولها حيث التنفيذ، متمنيًا أن تستقر الأحوال العالمية جراء جائحة كورونا وألا تؤثر على مواعيد الانطلاق لخط الطيران الجديد.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تُطلق الحملة القومية لتطعيم 16.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال

طلاب «تانية ثانوي» يسرّبون امتحان الجبر والتفاضل على «تليجرام»

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بحملات دورية لرفع القمامة من المراكز والمدن

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

برعاية انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة: جائزة «المبدع الصغير» مرت بمراحل عديدة للانطلاق

أسماء أعضاء اللجنة العليا لشئون جائزة الدولة للمبدع الصغير

انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أطفالنا (فيديو)

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير