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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:31 م
اللواء جمال نورالدين،
اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ،
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، عددًا من لجان الامتحانات الإلكترونية بالمدارس الثانوية، بالإضافة لامتحانات النقل بالتعليم الابتدائي للفصل الدراسي الأول، منها مدرسة هشام بركات الثانوية للبنات، ومدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى للغات لمتابعة سير الامتحانات.

واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان قبل بدء وعقب انتهاء الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل البوابات الإلكترونية للتعقيم، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم المتابعة اللحظيّة مع غرف العمليات بالمحافظة، وذلك لاستقبال الشكاوى بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدًا حرصه لمتابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة، مكلفًا بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادئ للطلاب والملاحظين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامتهم، مشدًا بدور مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية.
محافظ كفر الشيخ يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات (صور)

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