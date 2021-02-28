رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناع الخير» و«ساويرس للتنمية» تدعمان أهالي الوادي الجديد

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:30 م
صناع الخير
صناع الخير
سعيدة عامر
طباعة
بدأت مؤسسة "صناع الخير" للتنمية بتنفيذ فعاليات قافلة مساعدات إنسانية موسعة تجوب عدد من قرى الوادي الجديد ضمن مبادرة "بيت يحميني"، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن قافلة مبادرة "بيت يحميني" تأتي استكمالًا لما بدأته المبادرة سابقًا من تقديم خدمات نوعية وتنظيم قوافل طبية لأهالي عدد من قرى الوادي، وبدأت في توزيع المساعدات الغذائية وبطاطين الشتاء علي الأهالي في قري جورماشين والجزائر، كما تقدم خدمات صرف النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون استكمالًا لأعمال القافلة الطبية الموسعة التي تم تنظيمها مؤخرًا بقرية جورمشين.

من جهتها، أكدت نورا سليم، المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية، أن مبادرة "بيت يحمينى" تم إطلاقها لتكون نموذج عملى لدور مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر احتياجًا عبر إعادة الإعمار ويتضمن خلق بنية معيشية كريمة للأهالي من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ وسيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة إستقبال وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والتلاجة والبوتجاز.
«صناع الخير» و«ساويرس للتنمية» تدعمان أهالي الوادي الجديد
«صناع الخير» و«ساويرس للتنمية» تدعمان أهالي الوادي الجديد
«صناع الخير» و«ساويرس للتنمية» تدعمان أهالي الوادي الجديد
«صناع الخير» و«ساويرس للتنمية» تدعمان أهالي الوادي الجديد
«صناع الخير» و«ساويرس للتنمية» تدعمان أهالي الوادي الجديد
«صناع الخير» و«ساويرس للتنمية» تدعمان أهالي الوادي الجديد

موضوعات متعلقة

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بحملات دورية لرفع القمامة من المراكز والمدن

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

برعاية انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة: جائزة «المبدع الصغير» مرت بمراحل عديدة للانطلاق

أسماء أعضاء اللجنة العليا لشئون جائزة الدولة للمبدع الصغير

انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أطفالنا (فيديو)

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير