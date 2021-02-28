«صناع الخير» و«ساويرس للتنمية» تدعمان أهالي الوادي الجديد

بدأت مؤسسة "صناع الخير" للتنمية بتنفيذ فعاليات قافلة مساعدات إنسانية موسعة تجوب عدد من قرى الوادي الجديد ضمن مبادرة "بيت يحميني"، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن قافلة مبادرة "بيت يحميني" تأتي استكمالًا لما بدأته المبادرة سابقًا من تقديم خدمات نوعية وتنظيم قوافل طبية لأهالي عدد من قرى الوادي، وبدأت في توزيع المساعدات الغذائية وبطاطين الشتاء علي الأهالي في قري جورماشين والجزائر، كما تقدم خدمات صرف النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون استكمالًا لأعمال القافلة الطبية الموسعة التي تم تنظيمها مؤخرًا بقرية جورمشين.من جهتها، أكدت نورا سليم، المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية، أن مبادرة "بيت يحمينى" تم إطلاقها لتكون نموذج عملى لدور مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر احتياجًا عبر إعادة الإعمار ويتضمن خلق بنية معيشية كريمة للأهالي من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ وسيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة إستقبال وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والتلاجة والبوتجاز.