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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل خطف حقيبة يد ربة منزل في مصر القديمة

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:30 م
ضبط عاطل
ضبط عاطل
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص سرق حقيبة سيدة بأسلوب الخطف، عقب استغاثة منها وسحبها على الأرض.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات وأمكن ضبط أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، حال استقلاله مركبة (توكتوك) عقب قيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها (مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية) من السيدة المشار إليها، بأسلوب الخطف باستخدام مركبة "التوكتوك" المضبوطة بحوزته.

وبسؤال السيدة أوضحن أنها حال سيرها وبصحبتها صديقتها، فوجئت بقيام المتهم بخطف حقيبة يدها وحال محاولتها الإمساك بها سقطت أرضًا مما أدى إلى حدوث إصابتها بكدمات وسحجات المشار إليها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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