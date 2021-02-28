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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الدقهلية»: 2203 ممرضات لمتابعة الإجراءات الوقائية بالمدارس

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:29 م
صحة الدقهلية
صحة الدقهلية
عمرو الحوتى
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أعلن  الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، في تصريحات له، اليوم الأحد، أنه تم المرور على مدارس المحافظة  لتأمين سلامة وصحة الطلاب اثناء أدائهم الامتحانات والذين يزيد عددهم عن مليون طالب بالمدارس الخاضعة لإشراف الإدارات الصحية، وتوفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم المختلفة بجميع مدارس القرى بالمحافظة، والبالغ عددها حوالي 2700 منشأة تعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه  تم الدفع بـ 2203 ممرضات  وفريق من 18 منسقا  للمتابعة اليومية والابلاغ اليومي والفوري، بجميع الحالات والاشراف الصحي لجميع المتواجدين من الطلاب  والعاملين بالمدارس التابعة للإدارات الصحية.

و أشار " مكي" إلى أنه تم المرور على اللجان للتأكد من وجود الإشراف الصحي وتوفير الإسعافات الأولية بكل لجنة والاطمئنان على الحالة العامة للطلاب، ومراجعة  الإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي داخل المنشآت التعليمية، كما أكد على تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للمتابعة اليومية وتلقي البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ، لاستقبال أي حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

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