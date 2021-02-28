المستشارة ابتسام أحمد تمثل النيابة الإدارية أمام «تأديبية» قنا

بدأت المستشارة ابتسام أحمد محمود أحمد عبد المولى، أمس السبت، بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بمحافظة قنا، وذلك وفق تصريح مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية.وبهذا يصبح إجمالي السيدات اللاتي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن، عشرون عضوة من عضوات النيابة الإدارية، وتباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقا لأحكام القانون.يأتي ذلك استمرارا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي.