رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس لجنة الانتخابات بنيجيريا: 9777 طلبا لإنشاء مقار اقتراع إضافية

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:38 م
لجنة الانتخابات
لجنة الانتخابات بنيجيريا
ا ش ا
طباعة
كشف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا محمود يعقوب، عن أن لجنته تلقت 9777 طلبا من جميع أنحاء البلاد لإنشاء مقار اقتراع إضافية.

وقال يعقوب، في زيارة أجراها لمقر منتدى "أريوا" الاستشاري المحلي في ولاية (كادونا) للتشاور حول إنشاء مقار اقتراع إضافية في البلاد، إن هذه الطلبات، التي بلغت 5700 طلب اعتبارا من أكتوبر 2020، زادت بأكثر من 4 آلاف في أربعة أشهر فقط، بحسب ما نقلت صحف محلية اليوم.

وأضاف: "الغرض من الزيارة هو الاجتماع مع أعضاء المنتدى لإطلاعهم على سياسة التوسع في إنشاء مقار اقتراع جديدة في البلاد"، مضيفا أن قضية عدم كفاية مقار الاقتراع تعد مشكلة وطنية.

وتابع: "لدينا 199 ألفا و973 مقر اقتراع فقط منذ عام 1996، وهذا الرقم لم تغيير حتى الآن"، مشيرا إلى أنه في عام 1999، كان لدى البلاد 84 مليون ناخب مسجل وظل عدد مقار الاقتراع على حاله، ونتيجة لذلك، كان هناك الكثير من الازدحام ولم يمنح هذا الأمر الناخبين تجربة تصويت ممتعة في أيام الانتخابات".

بدوره، تعهد مورتالا عليو الأمين العام لمنتدى أريوا، الذي شكله عناصر سياسية وعسكرية كبيرة في شمال نيجيريا، بدعم أي مبادرة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين والدولة بشكل عام، داعيا إلى توعية الشعب النيجيري بقضية توسيع المقرات لضمان استدامة العملية الديمقراطية في البلاد.

موضوعات متعلقة

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

طلاب «تانية ثانوي» يسرّبون امتحان الجبر والتفاضل على «تليجرام»

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بحملات دورية لرفع القمامة من المراكز والمدن

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير «حلم أطفالنا»

لطيفة سالم: دعم أسرتي كان سببا في حبي للتاريخ

أستاذ بجامعة الأزهر: الإمام محمد عبده غير لغة الصحافة وسبق عصره بـ100 عام

«الثقافة السورية» تطلق «الحاضنة الموسيقية» لدعم الفرق الخاصة