رئيس لجنة الانتخابات بنيجيريا: 9777 طلبا لإنشاء مقار اقتراع إضافية

كشف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا محمود يعقوب، عن أن لجنته تلقت 9777 طلبا من جميع أنحاء البلاد لإنشاء مقار اقتراع إضافية.وقال يعقوب، في زيارة أجراها لمقر منتدى "أريوا" الاستشاري المحلي في ولاية (كادونا) للتشاور حول إنشاء مقار اقتراع إضافية في البلاد، إن هذه الطلبات، التي بلغت 5700 طلب اعتبارا من أكتوبر 2020، زادت بأكثر من 4 آلاف في أربعة أشهر فقط، بحسب ما نقلت صحف محلية اليوم.وأضاف: "الغرض من الزيارة هو الاجتماع مع أعضاء المنتدى لإطلاعهم على سياسة التوسع في إنشاء مقار اقتراع جديدة في البلاد"، مضيفا أن قضية عدم كفاية مقار الاقتراع تعد مشكلة وطنية.وتابع: "لدينا 199 ألفا و973 مقر اقتراع فقط منذ عام 1996، وهذا الرقم لم تغيير حتى الآن"، مشيرا إلى أنه في عام 1999، كان لدى البلاد 84 مليون ناخب مسجل وظل عدد مقار الاقتراع على حاله، ونتيجة لذلك، كان هناك الكثير من الازدحام ولم يمنح هذا الأمر الناخبين تجربة تصويت ممتعة في أيام الانتخابات".بدوره، تعهد مورتالا عليو الأمين العام لمنتدى أريوا، الذي شكله عناصر سياسية وعسكرية كبيرة في شمال نيجيريا، بدعم أي مبادرة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين والدولة بشكل عام، داعيا إلى توعية الشعب النيجيري بقضية توسيع المقرات لضمان استدامة العملية الديمقراطية في البلاد.