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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: بدء التنفيذ الفعلي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:29 م
مبادرة «حياة كريمة
مبادرة «حياة كريمة
ولاء القاضى
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التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه، اليوم الأحد، بمسئولي إحدى الشركات الرائدة في مجال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في ذات القطاع بالمحافظة في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

وأوضح المحافظ بأنه سيتم غدًا البدء في تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرية شما ضمن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن العمل يتضمن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومد الخدمة للمناطق المحرومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفي.

وأكد أنه تم أمس البدء الفعلي في توصيل خدمات الغاز الطبيعي بقرية شما وسط فرحة كبيرة من الأهالي، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.

وكما أكد محافظ المنوفية على أنه «لا صوت يعلو فوق صوت حياة كريمة»، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية بتنفيذ المبادرة لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات.

محافظ المنوفية: بدء التنفيذ الفعلي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»
محافظ المنوفية: بدء التنفيذ الفعلي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»
محافظ المنوفية: بدء التنفيذ الفعلي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»
محافظ المنوفية: بدء التنفيذ الفعلي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»
محافظ المنوفية: بدء التنفيذ الفعلي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»
محافظ المنوفية: بدء التنفيذ الفعلي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»
محافظ المنوفية: بدء التنفيذ الفعلي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»
محافظ المنوفية: بدء التنفيذ الفعلي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

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