اليوم.. ختام أسبوع مهرجان العلوم الأول لـ«روساتوم» في القاهرة

اختتمت شركة روساتوم الرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية بنجاح أسبوعها الأول "لمهرجان العلوم 2021" في مصر، والذي تنظيمه بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة، وعُقد في القاهرة والإسكندرية في الفترة من 21 إلى 25 فبراير 2021.وقام خلال المهرجان، قام علماء وخبراء طاقة نووية روس ومصريون بزيارة مدارس في القاهرة والإسكندرية، وقدموا عروضًا حول التطبيقات السلمية المختلفة للتكنولوجيا النووية، تمكن الطلاب خلالها من معرفة المزيد حول كيفية مساعدة التقنيات النووية بشكل مباشر في حل التحديات التي تواجه البشرية وإفادة حياة الناس، في نفس الوقت الذي يسهل فيه تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية المتمثلة في توفير الطاقة بأسعار معقولة، والتعليم الجيد، والنمو الاقتصادي، والاختراقات العلمية.وعلى مدار أيام المهرجان، شارك طلاب مدرسة مينيس الدولية ومدرسة برينستون الدولية بالقاهرة ومدرسة إيليت الدولية بالإسكندرية في عدد من الألعاب والمحاضرات التي تهدف إلى استكشاف الصناعة والعلوم النووية وكسر الخرافات والصور النمطية الشائعة حول التقنيات النووية والإشعاع.وفي القاهرة، قام المشاركون في المهرجان بزيارة المتحف المصري للآثار، حيث تعلموا المزيد عن التحليل للبيانات بإستخدام الكربون المشع، والتطهير الإشعاعي، والتعقيم، وعلوم البيانات التي تستخدم للحفاظ على الآثار وتحديد العمر الدقيق للآثار التي شاهدها الطلاب خلال الجولة.وتمكن المشاركون في الإسكندرية من معرفة المزيد حول كيفية مساهمة العلوم النووية في حفظ الكتب والمخطوطات التي تم عرضها خلال زيارة متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.كما ناقش المشاركون موضوعات مثل العلوم والهندسة والتكنولوجيا والاستخدام السلمي للعلوم النووية.وأقيم حفل الختام فى المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، وأدار الحدث رئيس المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، "مارات جاتين"، زحضر الحدث طلاب من جامعات ومدارس الإسكندرية مع أولياء أمورهم.من بين الخبراء الروس الذين شاركوا في أسبوع مهرجان العلوم الدكتور "إيجور زاديبا"، الأستاذ المساعد في جامعة الأبحاث النووية الوطنية الروسية MEPhI (معهد موسكو للهندسة الفيزيائية) الذي ألقى محاضرة عن فرص التعليم العالي في الدراسات النووية في الجامعات الروسية وشرح عملية التقديم والقبول.وقد شارك بشكل مباشر في جميع الأنشطة خلال الأسبوع كخبير والتى أشارت الى الإمكانات العالية للأطفال المصريين.كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا الأسبوع قد أشعل اهتمامهم بالعلوم التي ستسمح بفهم أفضل لكيفية مواجهة التحديات الحالية واعتبار العلوم والهندسة النووية مهنتهم المستقبلية.وشاهد الحضور خلال الحفل الختامىي فيلمًا وثائقيًا عن التحديات والتهديدات التي تواجه الإنسانية ودور العلوم والتقنيات النووية في التغلب على هذه التحديات.وقامت أيضًا روساتوم بتقديم وثائقي أخر بعنوان “Atoms for Humanity” والذي استعرض الدور الذي تقوم به التكنولوجيا والتقنيات النووية في تغيير حياة الناس والمدن والمناطق إلى الأفضل.وتعمل روساتوم حاليًا على تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، والتي تقع حوالي ٣٠٠ كم شمالي غرب العاصمة القاهرة.وستشهد المحطة إقامة أربع مفاعلات من طراز VVER-1200 بخصائص أمان فريدة من نوعها، لتكون مصر بذلك الدولة الوحيدة في أفريقيا التي تمتلك مفاعلات من طراز الجيل الثالث +.وتعمل حاليا أربع مفاعلات من هذا النوع بكفاءة في روسيا: إثنين في محطة نوفوفورونيز النووية وإثنين في محطة لينينجراد النووية، أما خارج روسيا، فقد تم إلحاق مفاعل من هذا الطراز في محطة بيلاروسيا النووية في نوفمبر ٢٠٢٠.