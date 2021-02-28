انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير «حلم أطفالنا»

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إنَّ الاهتمام بالأطفال والنشء أحد أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مُبدِع قادر على تحقيق آمالنا في مستقبل مشرق، مشيرة إلى أنَّ «جائزة الدولة للمبدع الصغير» بمثابة حلم لأطفالنا.جاء ذلك في كلمة مسجّلة للسيدة انتصار السيسي خلال مؤتمر صحفي عُقِد، اليوم الأحد، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، للإعلان عن تفاصيل انطلاق «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، التى تمَّ استحداثها مؤخرًا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنويًا لمَن يُقدِّم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا، وذلك في حضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وقيادات وزارة الثقافة.وكان مجلس النواب وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير» بناء على المشروع الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء؛ في إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الإبداع ورعاية إنتاجهم في مجالات الثقافة والفنون.