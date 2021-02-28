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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإفتاء تذكر بنعمة «اللسان» وتحذر من خطورة الكلمة والشائعات

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:32 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
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أكدت دار الإفتاء أن من أجلّ نعم الله على عباده نعمة اللسان التي ميزت الإنسان عن غيره من المخلوقات، وقد امتن سبحانه بتلك النعمة قائلا: " ألم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين".

وأشارت إلى أن البعض وللأسف حول تلك النعمة إلى نقمة، وأضحى اللسان مصدر شقاء لبعض أصحابه، وجالب التعاسة لآخرين، بسبب عدم قدرتهم على إمساكه.. كما عبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، حينما سأله عقبة بن عامر رضي اللّه عنه عن النجاة فقال صلى الله عليه وسلم: "أمْسِكْ عَلَيْكَ لِسانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ على خَطِيئَتِكَ".

وأكدت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي فيس بوك أن الكلمة في الإسلام لها خطورتها التي أولاها عناية خاصة، ذلك لأن الإنسان يدخل الإسلام بكلمة، وبكلمة يخرج منه، بكلمة تستحل الفروج، وبكلمة تحرم، بكلمة تسعد أمة، وبكلمة تشقى دول، بكلمة تراق الدماء، وبكلمة تحفظ وتصان.

وواصلت الدار: فاحذروا من ألسنتكم، احذروا أن تكونوا تروسًا في ماكينة الشائعات التي لا تكل ولا تمل، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال:  قيل وما ردغة الخبال يا رسول الله: قال: "عصارة أهل النار"... نعوذ بالله أن نكون وإياكم منهم.

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