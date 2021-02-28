محللة أمريكية: استراتيجية بايدن تجاه الصين تنطوي على خطر المبالغة

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتناول الكثير من الموضوعات مع الرئيس الصيني مدى الحياة شي جين بينج، حسبما قال بايدن في مقابلة اجرتها معه شبكة"سي بي إس " قبل وقت قصير من أول اتصال هاتفى بينهما منذ تولي بايدن منصبه.وقالت الكاتبة الأمريكية بوني كريستيان، الزميلة في مركز "ديفنس برايورتيز" في تقرير نشرته مجلة ناشيونال انتريست الأمريكية، إن بايدن عرض في سطور قليلة موجزة في تلك المقابلة، الخطوط العريضة لموقفه تجاه الصين، التي ذكرت إدارته أنها تشكل أكبر تهديد لأمن الولايات المتحدة في المستقبل.وقال بايدن: "لقد قلت لـ"شي" منذ البداية أننا لسنا في حاجة لأن يكون هناك صراع بيننا "، ووصف الزعيم الصيني بأنه ذكي وصعب المراس ولكنه غير ديمقراطي.وأضاف" ولكن سوف تكون هناك منافسة شديدة، ولن أخوضها بالطريقة التي يعرفها "شي "، والسبب وراء ذلك هو أنه يرسل إشارات أيضا، كما أنني لن أخوضها على غرار طريقة ترامب".