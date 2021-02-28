نقابة الصحفيين تطالب برفض دعاوى وقف الانتخابات

طالب الممثل القانوني لنقابة الصحفيين، برفض الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات، لدرء مخاطر فيروس كورونا المستجد مع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الإجراءات التي اتخذتها النقابة إعمالًا لصحيح قانون النقابة.وأسست النقابة دفاعها، على أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءً، حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذا الحرص يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.كما ذكر أن النقابة قامت بعمل كافة الإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وأعلنت كشوف المرشحين النهائية، وأصبحت هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا المستجد، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.وكان رد القسم أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهى بضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتى يكون فيروس كورونا قد انحسر.