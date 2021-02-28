ضربة أمنية تجاه صيدلية ترويج الأقراص المخدرة في الجيزة

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة قيام (مالك ومدير إحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائه متخذًا من الصيدلية ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية سالفة الذكر، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – مبلغ مالى – هاتف محمول).وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.