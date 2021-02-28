برلمانية: تأهيل الرائدات الريفيات خطوة إيجابية لمواجهة الزيادة السكانية

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توسع تأهيل الرائدات الريفيات، مؤكدة أنها خطوة إيجابية لمواجهة الزيادة السكانية.وأوضحت أبوالسعد، في بيان، أن أنه ليس هناك أي دور حقيقي وفعال للنشاط الخاص بمنظومة "الرائدات الريفيات" في الفترة الحالية في التوعية بمشكلة الزيادة السكانية، بالرغم من أنها كانت تقوم من ذي قبل بحملات توعية مباشرة من خلال الاتصال المجتمعي مع سيدات الريف المصري للتوعية ونشر الوعي حول ضرورة مسألة تحديد النسل والتعريف بمخاطر الزيادة السكانية وذلك لمواجهة أزمة الانفجار السكاني.وطالبت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الرائدات الريفيات بتكثيف جهودها لمواجهة أكبرالأزمات التي تواجه الدولة المصرية الأن وهي "الزيادة السكانية"، فضلًا عن محاولتها لإيجاد حلول جذرية لاقتلاعها من جذورها، مشُيرة إلى أن وعي السيدات في تحديد النسل أصبح ضرورة ملحة الأن تحتاجها الدولة.