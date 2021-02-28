الإمارات: 8 حالات وفاة و2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 226139 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 391524 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 8 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1221 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 1517 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 381225 حالة.