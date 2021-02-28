رئيس ائتلاف الوطنية العراقية يدعو لعقد مؤتمر «اصلاحي»

دعا رئيس ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوي اليوم الأحد، إلى عقد مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلون عن المتظاهرين السلميين، وبعض الاتحادات والنقابات؛ لإصلاح العملية السياسية في العراق.وقال علاوي في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية إن " العملية السياسية في العراق وصلت إلى طريق مسدود أو يكاد؛ بعد أن تم مواجهة الحركة الشبابية الإصلاحية السلمية باستعمال الترويع والعنف المفرط، والاغتيالات المشابهة للتي كان يقوم بها نظام صدام حسين، والتي تجددت وبقوة في بغداد وعدد من المحافظات ".وأضاف أن ما يؤسف له اليوم أن العراق تراجع؛ ليكون مسرحا لتأثيرات لقوى إقليمية ودولية تعبث به وتتصارع على حساب شعبه الكريم، حتى أصبح قرار هذه الدول هو الأساس وليس قرار العراق، مشددا على ضرورة عقد مؤتمر وطني؛ لرسم خارطة طريق لمستقبل البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية؛ من أجل منع إنزلاق العراق إلى ما هو أسوأ، وخوفا من حصول مشاحنات مسلحة، خاصة وأن السلاح أصبح في متناول الجميع.