خالد سليم يشارك جمهوره تفاصيل أحدث جلسة تصوير له (صور)

و جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "جمال الحريم"، الذي شارك فيه مع الفنانة نور، وحازم سمير، ودينا فؤاد.





نشر الفنان خالد سليم، صورًا جديدة في أحدث جلسة تصوير له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بموقع "إنستجرام".وظهر الفنان في الصور، مرتديا قميصًا باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأسود، وساعة أنيقة باللون الفضي في معصمه الأيسر، وعلق على الصور، قائلا: "صباح الفل على كل حبايبي، يارب يومكم خير وسعادة".