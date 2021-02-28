الإسكندرية تنهي معاناة أهل «الهانوفيل» بإزالة أشهر أسواق المحافظة

شكاوى عدة علت صوتها من سكان منطقة "الهانوفيل" بحي العجمي وتحديدا بالشارع الرئيسي، من تواجد أحد أشهر الأسواق العشوائية بالإسكندرية، والتي كان لها آثرها السلبي على الشارع، من عدم تحقيق السيولة المرورية وإعاقة حركة المواطنين علاوة على تسببها في تراكم أكوام القمامة، ما كان يؤذي سكان المنطقة لسنوات طويلة.وفي حملة إزالة اليوم، استجابت محافظة الإسكندرية لشكاوى المواطنين، وتم نقل السوق العشوائي من الشارع الرئيسي وتوفير باكيات مخصصة لهم بشكل تنظيمي تحوي ما يقرب من 114 بائعا بدلا من تواجدهم بصورة عشوائية كما كان من قبل.وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عودة الباعة الجائلين للشارع الرئيسي ممنوع تماما فيما بعد، بعد ما تم توفير مكان بديل ومقنن لهم لعدم تكرار الصورة العشوائية التي كان يشهدها شارع الهانوفيل الرئيسي.وتابع الشريف، أن الأماكن الجديدة التي تم نقل الباعة الجائلين لها مجانا ودون تحملهم أي أعباء مالية، مشددا أن إذا تواجد أي من الباعة الجائلين بعد ذلك في الشارع الرئيسي سيتم محاسبة المسؤولين لحي العجمي على السماح بهذا.وأكمل محافظ الإسكندرية، أن نقل الباعة الجائلين للسوق البديل جاء بالتفاوض والتراضي، وباستجابتهم، وفي حالة عدم الاستجابة كان سيطبق إزالتهم بالقانون.