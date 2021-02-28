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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:16 م
الحملة القومية للتطعيم
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
البحيرة معوض هويدى
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انطلقت صباح اليوم الأحد، فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة لمدة 4 أيام، وتستهدف تطعيم 1105656 طفلا، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك في الحملة من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات أثناء تنفيذ الحملة.

من جهته، أوضح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لافتًا إلى مشاركة 2903 فرقه ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة بمشاركة 390 طبيب و229 مشرف.

وأضاف طلحة، أن التطعيم يبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى 5 عصرا للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الساعة الثامنة مساءا للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن استراتجية الحملة تركز على استمرار التطعيم من شقة إلى شقة لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بمكاتب الصحة والمراكز الصحية والحضرية والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم أمن ومجاني.

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة

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