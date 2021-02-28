الجيش الوطني الصومالي يكبد «الشباب» خسائر فادحة

قال نائب رئيس منطقة قنسحطيري للشئون الأمنية، محمد مختار عبدي، إن الجيش الوطني الصومالي كبد ميليشيات الشباب المتطرفة خسائر فادحة، حيث تم قتل 9 منهم وإصابة 12، واعتقال آخرين في إقليم باي.وأوضح عبدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية صونا اليوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم فاشل شنته ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمنطقة قنسحطيري في إقليم باي، بولاية جنوب غرب الصومال.وأضاف نائب رئيس منطقة قنسحطيري أنه تم تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة وضواحيها، أسفرت عن قتلى من ميليشيات الشباب المتمردة، وضبط دراجات نارية كانوا يستخدمونها لإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء.