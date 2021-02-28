ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء في القاهرة

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب ورشة كائنة بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها، ويتخذ من الورشة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه وعُثر بداخلها على (عدد من قطع السلاح الأبيض مختلفة الأشكال والأحجام، وكذا أدوات ومستلزمات التصنيع).وبمواجهته اعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة البيضاء وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.