حجز دعاوى وقف انتخابات «الصحفيين» للقرار آخر الجلسة

حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى المقامة لإلغاء الدعوة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين، والتي من المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة بسبب فيروس كورونا، للقرار آخر الجلسة.وحضر سيد أبوزيد الممثل القانونى لنقابة الصحفيين ومقيمين الدعاوى د، كما حضر عدد من المتدخلين هجوميًا لطلب رفض الدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها، ومن بينهم حسام السويفى مرشح على عضوية المجلس، ورفعت رشاد المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وكارم يحيى أيضًا المرشح على النقيب، ومساعد الليثي المرشح على عضوية المجلس، وياسر سليم مرشح عضو المجلس أيضًا.وطالب الممثل القانوني للنقابة والمتدخلين هجوميا رفض جميع الدعاوى المقامة في هذا الشأن وإجراءات الانتخابات في موعدها.وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته القانونية، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق في شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.