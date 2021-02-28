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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سائق ميكروباص بـ«حشيش» بالقاهرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:38 م
حشيش
حشيش
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط سائق مقيم بالقليوبية، حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" ويعمل عليها كسائق، بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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