10 آلاف و99 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأحد، 10 آلاف و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و706 آلاف و986 حالة.وذكرت الوزارة حسبما ذكر "راديو بولندا" أنه تم تسجيل 114 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 43 ألفا و769 حالة مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و422 ألفا و829 شخصا؛ بعد تعافى 8368 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.