ضبط عصابة سرقة «التوك توك» في الجيزة

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس – لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال ارتكاب جرائم سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب قطع الوصلات الكهربائية وكذا سرقة المحلات التجارية بأسلوب قص الأقفال الحديدية، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهم بدائرة القسم بحوزتهما (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين ذات العيار، سلاح أبيض، مقص حديدي، دراجة نارية دون لوحات) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب (عدد 5 جرائم سرقة دراجات نارية ومتاجر) وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البدرشين – له معلومات جنائية) أمكن ضبطه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.