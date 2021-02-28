إياد نصار يكثف مشاهده بـ«الكاهن» وينتظر أحمد عز في «شلة ليبون»

قارب النجم إياد نصار على الانتهاء تماما من تصوير فيلمه الجديد "الكاهن"، بعد أن عكف خلال الأيام الماضية على تكثيف تصوير مشاهده بالفيلم للانتهاء منه في أقرب وقت، حيث يتبقى له أسبوع تصوير فقط.ويقدم الفنان في العمل دور شخص مضطرب يجد نفسه في ورطة، ويواجه شبكات عالمية تنتمي إلى "الماسونية العالمية"، ويسعى لإخراج الفنانة درة من ورطة كبيرة تعرضت لها ودخولهما في اتهام بقضية قتل.ويرتبط النجم إياد نصار بعدد من الأعمال التي تشغل جدوله خلال الفترة المقبلة، لكنه ينتظر انتظام أبطال تلك الأعمال من أجل البدء فيها، ومنها فيلم "شلة ليبون" الذي بدأت المخرجة ساندرا نشأت الإعداد له، من بطولة أحمد عز ومنة شلبي، بالإضافة إلى استكماله دوره في فيلم "كيرة والجن" مع أحمد عز، وكريم عبدالعزيز بعد رمضان المقبل.ويظهر إياد نصار خلال رمضان القادم بدور مميز، من خلال دور ضابط شرطة بالجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" مع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.