استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

أظهر استطلاع حديث أن أغلب الألمان يأملون في فتح تجارة التجزئة في مارس القادم، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، أن 75 بالمئة يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية في مارس القادم، فيما عارض ذلك 17 بالمئة فقط.وبالنسبة للمطاعم، ذكر 54 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أنهم يرغبون في إعادة فتحها الشهر المقبل، فيما رفض ذلك 35 بالمئة.وأيد 45 بالمئة إعادة فتح الفنادق، فيما عارض ذلك 37 بالمئة، وأيد 44 بالمئة إعادة فتح صالونات التجميل، فيما عارض ذلك 32 بالمئة، وأيد 42 بالمئة إعادة فتح المتاحف، فيما عارضها 35 بالمئة.