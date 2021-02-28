تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، إلى 14 مارس، للتحري عن محل الإقامة.وكانت نيابة قصر النيل قد تلقت بلاغًا من أشرف فرحات، المحامي، ضد الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات، وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح.وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت، الأسبوع الماضى، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح في قضية كانت مقامة من المحامي أشرف فرحات.